Casa confiscata alla malavita diventa alloggio per i senzatetto

Una casa confiscata alla criminalità trasformata in alloggio per i senza fissa dimora. Domani la conferenza stampa in via Tavo 310, ore 12:00. L'appartamento di via Tavo sequestrato alla criminalità organizzata diventa un alloggio per i senza fissa dimora di Pescara e di alcuni comuni dell'hinterland (quelli dell'Ecad 16 Metropolitano). Nella struttura, che si trova al civico 310, i lavori di ristrutturazione promossi dal Comune di Pescara, finanziati dal Pnrr, sono appena ultimati e da domani, mercoledì 29 maggio, l'appartamento sarà ufficialmente fruibile. Per l'occasione si terrà una conferenza stampa, alle ore 12:00, per illustrare il progetto di housing temporaneo. Saranno presenti il sindaco Carlo Masci, il vice sindaco Adelchi Sulpizio, con delega alle Politiche sociali, il dirigente Marco Molisani, la Responsabile del servizio programmazione sociale e misure straordinarie per il Welfare, Roberta Pellegrino, il rappresentante di On the road società cooperativa sociale, Massimo Ippoliti, che si occuperà della presa in carico e dell'accompagnamento personalizzato delle persone accolte. Per il Comune di Spoltore, che rappresenta gli altri Comuni coinvolti, saranno presenti la sindaca Chiara Trulli, l'assessora alle Politiche Sociali, Nada Di Giandomenico e Silvia Di Giosaffatte, responsabile dei servizi sociali. La conferenza si terrà in via Tavo 310.