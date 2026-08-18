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A Maria Elena Gasparroni il premio "Best Alumno” 2026

Ex alunna del Liceo Scientifico Marie Curie oggi è Head of Corporate Division di BNL BNP Paribas

A Maria Elena Gasparroni il premio "Best Alumno” 2026

Sarà Maria Elena Gasparroni, Head of Corporate Division di BNL BNP Paribas, uno dei principali gruppi bancari italiani, abruzzese doc nata a Nereto classe 1976, a ricevere il premio dell'edizione 2026 di "Best Alumno", la cerimonia di premiazione che annualmente incorona il "miglior alunno" tra le eccellenze diplomate al Liceo Scientifico Marie Curie di Giulianova (TE). 

L'evento, organizzato dall'associazione Alumni Marie Curie degli ex alunni del liceo, si terrà lunedì 24 agosto alle ore 18.30 presso Novavita Beach (Lungomare Zara 55, Giulianova). È gradita la conferma per la partecipazione, ingresso libero (scrivere a info@alumnimariecurie.it). Segue aperitivo con i partecipanti.

Gasparroni – diplomata al Liceo Scientifico Marie Curie nel 1995 – sarà intervistata da Ernesto Di Giovanni e Antonio Pirozzi, presidente e vicepresidente dell'associazione, e sarà a disposizione per rispondere alle domande del pubblico. Il premio vuole essere un momento d'incontro su temi di attualità con personaggi che si sono distinti nel panorama nazionale e internazionale e un'occasione per ricordare - tra aneddoti e ricordi – quello che è stato il Liceo Scientifico di Giulianova. Sono stati invitati a partecipare gli ex presidi Lino Befacchia (anche presidente onorario dell'associazione) e Giulio Belfiore e l'attuale preside del Liceo Scientifico Marie Curie, Silvia Recchiuti.

Maria Elena Gasparroni è Head of Corporate Division di BNL BNP Paribas dal luglio 2022, si è laureata in Economia e Commercio con indirizzo Finanza presso l'Università Bocconi di Milano, vanta una trentennale carriera nel settore bancario e finanziario d'eccellenza. Ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all'interno del gruppo BNP Paribas, tra cui Head of Large Corporate Division, Head of Luxury and Fashion Sector Coverage e Director in M&A ed Equity Capital Market presso la sede di Parigi. Ricopre inoltre ruoli nei consigli di amministrazione, tra cui la presidenza del CDA di BNL Leasing.

In questo modo, continua l'attività dell'associazione, legata al territorio tramite i suoi partecipanti, ieri studenti oggi professionisti nella vita del Paese, nelle sedi istituzionali e in quelle di lavoro culturale, economico e sociale. Il Liceo Scientifico M. Curie di Giulianova è stato un elemento di congiunzione tra giovani provenienti da tutta la provincia, grazie alle condivisioni di interessi e arti: per questo, l'associazione degli ex alunni del liceo organizza iniziative che rientrano nel progetto di offrire a tutti i soci, di oggi e domani, l'opportunità di ritrovarsi e riscoprire, insieme, la potenzialità dei benefici di essere comunità.

Tags: Maria Elena Gasparroni liceo scientifico Marie curie giulianova premio BNL parisbas

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