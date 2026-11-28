Un Natale da vivere insieme, tra tradizione e novità, cultura e spettacolo, con uno sguardo attento alla solidarietà. È questo il senso del vasto programma di eventi presentato ieri mattina dal vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare, insieme al sindaco Giovanni Legnini, alle assessore Chiara Zappalorto (Turismo) e Rita Di Falco (Politiche Sociali), alle consigliere delegate Cinzia Di Vincenzo (Cultura) e Desirè Lasca (Calendario), ai rappresentanti dell'ANIAC e delle associazioni partecipanti.

"Dal 29 novembre al 6 gennaio Chieti si prepara a vivere un Natale ricco di appuntamenti, iniziative e occasioni di partecipazione, con un programma che abbiamo voluto costruire mettendo insieme tradizione, cultura, intrattenimento e attenzione alla solidarietà" ha spiegato il vicesindaco Paolo De Cesare. Si comincia domenica 29 novembre con l'accensione delle luminarie natalizie nel centro storico, in occasione della cerimonia di insediamento del nuovo Vescovo. "Sarà il primo momento di un calendario che coinvolgerà progressivamente il centro storico e Chieti Scalo,a con eventi per tutte le età, spettacoli, concerti, mercatini e iniziative per bambini".

Tra gli appuntamenti centrali, De Cesare ha sottolineato il Capodanno in piazza, accompagnato da una cena solidale, "perché crediamo che il Natale debba essere soprattutto un'occasione di condivisione e attenzione verso chi vive situazioni di difficoltà". Tornerà poi la Befana del Vigile, il 5 gennaio al Supercinema, "una manifestazione legata alla memoria e alle tradizioni cittadine che vogliamo valorizzare e riportare al centro della vita della comunità col ritorno dello storico cinema". Il 6 gennaio il Presepe Vivente nella zona Trivigliano chiuderà simbolicamente il calendario, "recuperando il valore della tradizione e della partecipazione popolare".

Il vicesindaco ha ringraziato assessorati, associazioni di categoria, realtà associative, il settore Cultura e Commercio del Comune, gli uffici e gli sponsor – a partire da WTS, Toto Holding e Megalò – ricordando la riconferma dell'avviso pubblico per la raccolta di sponsorizzazioni. "Il nostro obiettivo è fare del Natale un'occasione per vivere la città, animare le sue piazze, sostenere il commercio, valorizzare le associazioni e offrire a cittadine, cittadini e visitatori un calendario capace di unire divertimento, cultura, tradizione e solidarietà. Un Natale che appartenga a tutta Chieti".

"Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione – ha dichiarato il sindaco Giovanni Legnini – gli assessori e i consiglieri per il lavoro svolto ciascuno nel proprio ambito, le associazioni di categoria, gli operatori economici e gli sponsor. Un bel programma, però, non basta: occorre che la città partecipi. Il mio auspicio è che commercianti, associazioni e cittadini possano sentirsi parte di questo calendario e viverlo pienamente". Il primo cittadino ha sottolineato "il ritorno della Befana del Vigile al Supercinema e il Capodanno, al quale teniamo particolarmente, come momento di festa e di incontro per tutta la città, accompagnato anche dalla cena solidale a cui teniamo molto. Sono convinto che sarà un bellissimo periodo di partecipazione, divertimento e condivisione per tutta Chieti".

"È un calendario che unisce eventi di caratura nazionale alla forza del nostro territorio, grazie alla collaborazione di associazioni come ANIAC, dei commercianti, dei pubblici esercizi e di Coldiretti" ha evidenziato l'assessora al Turismo Chiara Zappalorto, che si è detta orgogliosa "della giornata dedicata agli sportivi, voluta dall'assessora Di Falco, e dei concerti dei cori Zimarino e Selecchi, essenza della nostra storia. Sono convinta che questo programma sarà un grande attrattore per tutto il circondario".

"Uno spettacolo di musica, ma anche sport e solidarietà" ha aggiunto l'assessora alle Politiche Sociali Rita Di Falco. "Celebreremo la Festa dello sport al Piccolo Teatro dello Scalo, ma è bella la mobilitazione solidale che accompagneràn queste feste nel pieno spirito di una città che cresce senza dimenticare nessuno".

"Mi unisco ai ringraziamenti per i colleghi e per gli uffici, sempre al nostro fianco nonostante le carenze di personale" ha detto la consigliera delegata alla Cultura Cinzia Di Vincenzo, soffermandosi su alcune iniziative seguite da vicino: "Il cinema a Chieti Scalo, nel teatro della parrocchia Santissimi 12 Apostoli, che sarà anche teatro dell'importante presentazione dell'ultimo libro di Donatella Di Pietrantonio il 16 dicembre. Mi sta particolarmente a cuore il teatrino dei burattini che allestiremo nell'ingresso monumentale del Palazzo della Provincia, un luogo di cui spesso dimentichiamo la bellezza. Celebriamo i 200 anni dalla nascita di Collodi con una collezione di quaranta burattini artigianali, laboratori per le scuole e un concorso per trovare l'edizione più antica di Pinocchio conservata in città. C'è poi la settimana di Amami teatro che regalerà spettacoli".

"È bella questa sinergia trasversale tra noi assessori e consiglieri, che è il dato peculiare di questo progetto" ha osservato la consigliera Desirè Lasca. "Avremo il Villaggio di Natale dal 20 dicembre a Piazza San Giustino: grazie alla collaborazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, vedremo scendere Babbo Natale da Palazzo d'Achille. Sarà una cornice stupenda con casette, elfi, spettacoli di mangiafuoco e acrobati, per regalare un momento di gioia a tutti i bambini".

"Come ANIAC Abruzzo, siamo presenti da sette anni e quest'anno porteremo sul corso casette in stile trentino, bianche e ancora più belle, con artigiani e prodotti tipici di qualità" ha dichiarato Tommaso Ruotolo di ANIAC, annunciando l'evento gourmet Il Convivio dell'11 dicembre al Bellavista, con la rivisitazione dei prodotti teatini insieme all'istituto De Cecco, le Lady Chef e il "bacio di Chieti" del pasticcere Fausto Ercolani.

Gianluca Desiderio, con Daniele Di Cosmo e Daniele Sansonetti dell'associazione 66100 Chieti, ha infine illustrato le novità: "Il trenino sarà attivo dal 18 dicembre al 6 gennaio, per sei ore al giorno, e la sera diventerà un DJ set. A San Giustino allestiremo degli igloo con divani, area cocktail e cioccolata per i bambini, e faremo anche una giornata dedicata al tennis. Il 19 dicembre avremo musica dal vivo e cucina alla piazzetta del teatro. Infine, il 24 dicembre alla Villa Comunale, ci sarà una grande serata con DJ e il concerto di Samuel dei Subsonica, con tutte le misure di sicurezza necessarie".

Un Natale, insomma, che unisce memoria e futuro, spettacolo e solidarietà: da vivere insieme, sotto le luminarie di una città che si prepara a festeggiare.