Vietato consumare al banco: la circolare del Viminale fa chiarezza

Una circolare del ministero dell'Interno fa chiarezza sul consumo al banco per i bar. Secondo quanto previsto dal nuovo decreto Covid, i clienti possono bere e mangiare solo al tavolo, negli spazi aperti a disposizione. Non è possibile invece ordinare e consumare al banco cibo o bevande. I locali che hanno solo posti al chiuso dovranno aspettare ancora per poter riaprire: la ripartenza per queste attività è prevista per il 1 giugno.

La circolare esplicita che è consentito "in zona gialla, lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo, esclusivamente all'aperto e nella fascia oraria compresa fra le ore 5,00 e le ore 22,00. Rimane esclusa, relativamente agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di consumazione al banco".

Delusione e insoddisfazione degli addetti ai lavori. "Si tratta a tutti gli effetti di un passo indietro rispetto alle regole per la zona gialla in vigore fino a pochi giorni fa, quando appunto era possibile consumare al banco nei locali".