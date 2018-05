Un Pescara "in vacanza" perde male contro Ascoli (0-1) e si ritrova col rischio playout

UN PESCARA "IN VACANZA" PERDE MALE CONTRO L'ASCOLI E RISCHIA I PLAY OUT. Allo stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia" di Pescara finisce con la festa bianconera. L’Ascoli dell'ex Serse Cosmi vince meritatamente grazie ad una rete del solito Bianchi nel primo tempo e fa un passo avanti nella lotta verso la salvezza in Serie B. Ma il bottino finale sarebbe potuto essere molto più ampio se non fosse stato per un super Fiorillo, autore di alcuni miracoli, e l'imprecisione mista a sfortuna (un palo e una traversa) degli attaccanti marchigiani. Biancazzurri in inferiorità numerica per un tempo e mezzo a causa di un intervento folle, un colpo di karate in mezzo al campo, da parte di Coda. L'arbitro Aureliano di Bologna, a tre metri dall'azione, non poteva non espellere il rosso diretto per l'entrata del centrale pescarese. Adesso il rischio playout passa dai novanta minuti di Venezia, ultima gara di questo campionato orribile (per noi). Responsabilità anche per l'allenatore Bepi Pillon poichè l'11 sceso in campo non sembrava, almeno nei primi venticinque minuti di gioco, quando le squadre erano ancora in parità numerica, lottare per la salvezza. Forse i troppi complimenti ricevuti nelle settimane precedenti hanno fatto male all'ambiente, tant'è che il nostro destino sportivo è ancora appeso ad un filo.

TABELLINO: PESCARA-ASCOLI 0-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 17’ Bianchi



Pescara: Fiorillo, Fiamozzi, Gravillon, Coda, Crescenzi, Machin, Brugman, Valzania (78’ Baez), Mancuso, Pettinari (70’ Bunino), Capone (27’ Fornasier). All. Pillon



Ascoli: Agazzi, Pinto (82’ Mignanelli), Cherubin, Gigliotti, Mogos, Addae, De Santis, Bianchi (60’ Buzzegoli), Clemenza, Baldini, Monachello (46’ Rosseti). All. Cosmi.



Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna



Ammoniti:16’ Brugman (P); 45’ Cherubin (A); 57’ Bianchi (A); 86’ Clemenza (A); 93’ Rosseti (A)



Espulsi: 25’ Coda (P)

