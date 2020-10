Truffa da 500mila euro sui finanziamenti europei destinati a turismo e rinnovabili

POPOLI: TRUFFA PER 500.000 EURO IN MATERIA DI FINANZIAMENTI COMUNITARI E LOCALI. I militari della Guardia di Finanza Popolihanno dato esecuzione ad una serie di controlli finalizzati al contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica. In particolare, è stata predisposta una mirata selezione e, a seguire, una serie di controlli nei confronti di aziende percettrici di finanziamenti pubblici stanziati con diversi ‘bandi’, anche a fondo perduto, finalizzati e sostenere lo sviluppo del territorio, mediante varie progettualità, tra le quali: “la creazione e lo sviluppo di servizi turistici a supporto dell'offerta locale, volti a favorire la promozione, la crescita e la competitività dell'Abruzzo come destinazione turistica”,- “aiuti a progetti di ricerca industriale e/o ricerca sperimentale destinato alle imprese aggregate a poli di innovazione” – “progetti di investimento per la realizzazione ed installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l'efficientamento energetico di edifici e sedi di attività produttive” - ed altre iniziative a beneficio della aziende abruzzesi, di settore. Gli accertamenti, svolti nei confronti di diverse azienda beneficiarie di importanti contribuzioni, anche a fondo perduto, si sono concluse con diverse segnalazioni sia all’Autorità Giudiziaria penale che a quella Contabile per il reato di truffa e per il connesso e consistente danno erariale, con conseguente segnalazioni all’Ente erogatore, per la revoca dei finanziamenti comunitari e regionali.

NEL MIRINO QUATTRO AZIENDE. Nei confronti di 4 aziende, gli accertamenti hanno permesso di disvelare diverse casistiche illecite, riconducibili a mendaci dichiarazioni e attestazioni finalizzate a tratteggiare false rappresentazioni sulla realizzazione delle iniziative o del possesso dei requisiti richiesti per l’accesso. In particolare è emerso come le società richiedenti il contributo pubblico, hanno ottenuto indebitamente l’erogazione mediante presentazione di falsa documentazione o false dichiarazioni, ed in specie:

- documentando stati di avanzamento lavori di fatto mai realizzati e senza sostenimento delle relative spese;

- dichiarando falsamente il possesso dei requisiti occupazionali (nel caso specifico, sono stati accertati solo sei dipendenti a fronte delle venti unità minime richieste dal bando;

- dichiarando falsamente di aver trasferito sede operativa e/o unità locali in Abruzzo, altro requisiti richiesto, cosa mai avvenuta.

In particolare, sul totale dei contributi controllati per oltre 1.500.000,00 di euro, circa un terzo, pari a quasi Euro 500.000,00, risulta viziato da anomalie e violazioni tali da poterle configurare quali indebite richiesta e percezioni di erogazioni pubbliche, con 4 persone fisiche denunciate a piede libero (rappresentanti legali di società e titolari di ditte individuali).L’esito degli accertamenti esperiti ed i risultati conseguiti concorrono a far si che le risorse pubbliche derivanti dal prelievo fiscale possano essere impiegate correttamente, sotto forma di sussidi, contributi e finanziamenti, a favore solo di coloro che ne abbiano effettivamente diritto, nel pieno rispetto dell’azione di indirizzo del Corpo, finalizzata ad assicurare la corretta destinazione delle risorse stanziate ed evitare possibili sprechi, inefficienze o vere e proprie frodi a danno della collettività.

Particolare importanza ha rivestito in tale contesto, anche le forme di collaborazione inter istituzionale con gli Enti responsabili dei flussi di spesa, soprattutto ai fini dell’ottenimento di informazioni complete e aggiornate sulla distribuzione dei contributi pubblici.

L’azione di servizio sottolinea, ancora una volta, il costante presidio attuato sul territorio dalla Guardia di Finanza di Pescara a difesa della legalità, volto a contrastare le frodi in ogni loro manifestazione, con particolare riguardo al settore della “spesa pubblica”.

Redazione Independent