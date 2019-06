Tortoreto: sparatoria davanti ad uno chalet. Ferito alla caviglia un 24enne

TORTORETO: SPARATORIA NELLA NOTTE. FERITO UN 24ENNE. Le forze dell'ordine stanno cercando di fare luce sulla sparatoria, avvenuta poco dopo la mezzanotte, sul lungomare di Tortoreto. A rimetterci una caviglia e' stato S.L., 24 anni, di nazionalità albanese. La vittima si trovava davanti ad uno chalet con alcuni amici quando e' stato ferito da un colpo di arma da fuoco alla caviglia destra.

Il giovane si e' accasciato a poi trascinato fino a una paninoteca, che si trova vicino al luogo dell' agguato, per chiedere aiuto. Pochi minuti dopo, e' arrivata un'ambulanza con personale del 118: il ferito e' stato trasportato in codice 2 all'ospedale Mazzini di Teramo.

Sul caso, indagano i carabinieri di Alba Adriatica: a spiegare l' aggressione potrebbe essere un regolamento di conti legato a questioni di droga.

Redazione Independent