Montesilvano - Litigio finisce in sparatoria, ferito un giovane

Un 23enne è stato ferito nella serata di ieri con un colpo di pistola calibro 22 al culmine di un litigio. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il tutto sia partito da un diverbio tra due famiglie rom avvenuto nella mattinata di lunedì 11 settembre. Una discussione nata per futili motivi che i carabinieri, chiamati dopo l’allarme lanciato da alcuni residenti del posto, avevano in un primo momento placato. Invece ieri sera c’è stato l’epilogo sfociato nel sangue. Intorno alle ore 20:30, un gruppo di 4-5 persone con automobili e uno scooter, si sarebbero presentati in via Mosa con le armi e sparato alcuni colpi di pistola. Uno di questi ha raggiunto un ragazzo ferendolo a una gamba. Lanciato l’allarme sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che l’hanno accompagnato in ospedale a Pescara. Le sue condizioni non sono gravi. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri di Montesilvano che ora dovranno ricostruire l’intera vicenda. Questo fatto di cronaca torna a preoccupare i cittadini per la presenza di armi di provenienza in città.