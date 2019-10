Sulmona: arrestato dipendente comunale con 1,5 chili di cocaina

SULMONA: ARRESTATO DIPENDENTE COMUNALE CON 1,5 CHILI DI COCA. Clamorosa operazione antidroga della Guardia di Finanza: arresto economo del Comune di Sulmona, nella sua casa un chilo e mezzo di cocaina. Nell' operazione che ha portato in manette A.D.P., economo del Comune di Sulmona, anche un giovane di Roma. Entrambi sono rinchisi nel carcere di via Lamaccio in attesa di essere sentiti dal magistrato di turno. Si attendono sviluppi degli interrogatori. Oltre alla cocaina sono stati sequestrati anche 14 chili di hashish.

****NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO****

Redazione Independent