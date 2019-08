Sulmona: a fuoco l' automobile del giornalista Claudio Lattanzio

SULMONA: A FUOCO IL SUV DEL GIORNALISTA E FOTOREPORTER CLAUDIO LATTANZIO. La redazione di Abruzzo Independent desidera esprimere sincera solidarieta' al giornalista e fotoreporter Claudio Lattanzio. Nella notte la sua automobile tipo SUV e' andata a fuoco a Sulmona. Il nostro giornale auspica che le forze dell' ordine e la magistratura facciano rapidamente piena luce sull' episodio, che sembra di chiara natura dolosa. Qualora dovesse trovare conferma l'ipotesi del vile attentato si tratterebbe di un gesto di intimidazione inaccettabile, che colpisce l'intera categoria abruzzese. Di fronte a un eventuale atto criminale, i giornalisti non possono restare indifferenti e continueranno a svolgere il loro lavoro con passione e trasparenza. A Claudio Lattanzio, storico collaboratore del quotidiano cartaceo Il Centro e corrispondente Ansa, va la nostra vicinanza di colleghi da sempre impegnati a difendere gli spazi di liberta' e l' ineludibile diritto dei cittadini all' informazione. Percio' riteniamo non piu' rinviabile, oltre quanto sopra descritto, una modifica delle leggi sulla diffamazione a mezzo stampa, in special modo contro le querele temerarie, ed un intervento normativo regionale - del resto promesso dal presiente Marco Marsilio durante la campagna elettorale - a supporto della stampa libera.

La redazione