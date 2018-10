Serie B: la capolista pareggia in extremis la rete dell'ex Maniero. Espulso Braglia

LA CAPOLISTA PESCARA PAREGGIA 1-1 IN EXTRMIS LA RETE DELL'EX MANIERO. Ancora una prestazione non al top del Pescara di Pillon che pareggia 1-1 sul difficile campo di Cosenza. I biancazzurri non giocano bene, complice anche un avversario molto ostico e aggressivo come nella mentalità del suo allenatore Braglia. Apre le marcature l'ex Pippo Maniero nel primo tempo, pareggia nella ripresa Crecco su un colpo di testa che Cerefolini si trascina dentro oltre la linea. Alla fine delle ostilità il risultato è giusto anche se i padroni di casa recriminano per un rigore non concesso su un fallo di mano pressochè inesistente. Il Pescara resta primo in classifica di Serie B davanti al Verona ma il prossimo turno è contro il Lecce, nel posticipo di lunedì.

TABELLINO COSENZA 1 PESCARA 1

Reti: 44′ pt Maniero (C), 44′ st Cerofolini (C, aut. )



COSENZA (4-3-1-2): Cerofolini; Corsi, Idda, Dermaku, Legittimo; Verna (29′ st Garritano), Palmiero, Mungo; Baez (42′ st Pascali); Maniero (29′ st Baclet), Tutino. A disp.: Saracco, Bearzotti, Anasastasio, Pascali, Bruccini, Varone, Garritano, Di Piazza. All.: Braglia

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Ciofani (34′ st Crecco), Gravillon, Campagnaro, Balzano; Memushaj, Brugman, Machìn; Marras (20′ st Del Sole), Mancuso, Antonucci (1′ st Monachello). A disp.: Kastrati, Perrotta, Del Grosso, Scognamiglio, Kanouté, Elizalde, Palazzi, Melegoni, Cocco. All.: Pillon

ARBITRO: Guccini di Albano Laziale

