Salvi dipendenti dei "Centri per l'impiego", dal Governo 9 milioni per personale

CENTRI PER L’IMPIEGO, DAL GOVERNO OLTRE 9 MILIONI PER IL PERSONALE. La Conferenza permanente Stato-Regioni e la Conferenza unificata hanno dato parere positivo allo schema di decreto per il riparto e il trasferimento alle Regioni delle risorse per il personale a tempo determinato e indeterminato dei Centri per l’impiego.

Da quest’anno, infatti, i dipendenti dei Centri sono trasferiti alle Regioni, ferma restando la fase di transizione definita dalla convenzione prevista dalla legge di bilancio. Le risorse per il personale sono a carico dello Stato, che le attribuisce alle Regioni; a queste ultime competono invece tutti gli oneri legati al funzionamento dei Centri.