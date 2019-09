Reddito di cittadinanza. La prossima settimana inizieranno i colloqui coi Navigator

REDDITO DI CITTADINANZA: LA PROSSIMA SETTIMANA INIZIERANNO I COLLOQUI. Inizieranno domani 10 settembre 2019 le prime convocazioni nell'ambito del fase 2 del Reddito di cittadinanza, mentre i colloqui a seguito di convocazione tra navigator e percettori di Reddito nelle sedi dei Centri per l'impiego sono previsti la prossima settimana. Ad annunciarlo l'assessore alle Politiche del lavoro, Piero Fioretti, dopo che gli uffici regionali hanno stabilito un programma di massima in grado di gestire la fase di partenza legata ai colloqui e convocazioni.

"Gli uffici regionali sono a disposizione dell'utenza - ha detto Fioretti - e in questi giorni hanno concordato un percorso che dovrebbe aiutare e facilitare un momento importante della misura nazionale. Ci troviamo dunque in una situazione di sperimentazione. Dei circa 57 mila percettori di Reddito in Abruzzo - rivela Fioretti - dovranno essere chiamati ad appuntamento, secondo quanto prevede la legge, 13.981 di loro. La legge, infatti, prevede che non tutti i destinatari del Reddito di cittadinanza debbano essere avviati ad un periodo di formazione o destinatari di proposte di lavoro; dal totale vanno infatti esclusi coloro che hanno un trattamento sociale pur percependo l'indennità del Reddito. Vale la pena ricordare - aggiunge ancora l'assessore - che, in via sperimentale, le prime convocazioni saranno operative da domani tramite chiamata telefonica diretta, mentre dalla metà di settembre le convocazione presso i Centri per l'impiego verranno effettuate con SMS, secondo quanto stabilisce la legge".

Gli uffici regionali hanno poi individuato i criteri di chiamata: per le convocazioni si terrà conto della data di erogazione del trattamento, a parità di data varrà il numero di protocollo della domanda di presentazione. In caso di mancata presentazione, entro 10 giorni il beneficiario deve presentare documenti giustificativi. È prevista poi un'altra convocazione entro 15 giorni, in caso di mancata presentazione verrà inviata segnalazione all'Inps. "Questa l'attività che sono chiamati a svolgere gli operatori dei Centri per l'impiego e i Navigator - conclude Piero Fioretti -, questi ultimi chiamati a gestire il colloquio con il beneficiario del Reddito, mentre i primi saranno il fulcro centrale di tutta la fase regionale del Reddito di Cittadinanza".

Sono stati finora 30.564 in Abruzzo i nuclei familiari che hanno presentato domanda per il reddito di cittadinanza, in Italia si è raggiunto il numero di 1.395.770.

Di queste, come reso noto dagli osservatori statistici, aggiornati al 30 giugno 2019, ne sono state accolte 19.663 in Abruzzo, 905.257 a livello nazionale; mentre quelle ancora in lavorazione sono 1.833 a livello regionale e 103.500 in Italia.

L’importo medio varia sensibilmente, viste le modalità di calcolo della misura, per numero di componenti il nucleo familiare, passando da 387 euro per i nuclei monocomponenti a 614 euro per i nuclei con 6 o più componenti.

I nuclei con minori sono 329 mila: essi rappresentano il 36% dei nuclei beneficiari e coprono il 58% delle persone interessate. La classe modale dei nuclei con minori è quella con quattro componenti, che rappresenta il 32% del totale.

I nuclei con disabili sono 192 mila e rappresentano il 21% dei nuclei beneficiari, coprendo il 21% delle persone interessate. La classe modale dei nuclei con disabili è quella con un solo componente, che rappresenta il 36% del totale.

Delle oltre 2,2 milioni di persone coinvolte, 580 mila sono minorenni; la distribuzione per numero componenti del nucleo vede la prevalenza (oltre il 58%) di nuclei composti da una o al massimo due persone; il numero medio di persone per nucleo familiare è pari a 2,4 mentre l’età media dei componenti è pari a 36,4 anni.

Redazione Independent