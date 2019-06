Psy+Onlus inaugura a Pescara il centro di consulenza clinica

PSY+ ONLUS INAUGURA IL CENTRO DI CONSULENZA CLINICA A PESCARA. Sabato 6 luglio alle ore 18 si terrà a Pescara, in Via Passolanciano n. 3, angolo Via del Circuito, l'inaugurazione del Centro di Consulenza Clinica di Psy+ Onlus, da anni impegnata nella promozione del benessere psicologico su territorio nazionale. Dopo Roma, anche Pescara ospiterà una sede della Onlus, che vedrà nel Centro di Consulenza Clinica il primo di una serie di progetti pensati appositamente per rispondere agli specifici bisogni del territorio pescarese. Con questa attività, in particolare, si intende favorire l'accesso a servizi di psicologia e psicoterapia di elevata professionalità anche alle persone che presentano una condizione socio-economica svantaggiata, grazie a tariffe sostenibili. L'équipe è composta da psicologi e psicoterapeuti, soci pescaresi di Psy+. I servizi psicologici erogati presso il Centro di Consulenza Clinica sono molteplici e vanno dalla psicoterapia individuale a quella di coppia e familiare, dalla presa in carico di minori alla valutazione psicodiagnostica. E' possibile accedere al servizio chiamando il numero verde 800.91.04.89. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito di Psy+ Onlus www.psyplus.org. Il benessere psicologico è un diritto di ogni persona!

Redazione Independent