Pescara piange Matteo Serra, il 18enne calciatore del Pineto non c’é più

Matteo Serra, il 18enne pescarese, calciatore del Pineto, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale mercoledì sera insieme a un amico, purtroppo non ce l’ha fatta. Questa è la tragica conseguenza del sinistro avvenuto intorno alle 23 sulla Sp 20, nei pressi dell’incrocio con Pianella. Due ragazzi, l’altro residente a Pianella, viaggiavano a bordo di un Piaggio Liberty 125, quando, per motivi ancora in fase di accertamento, sono finiti contro un palo della segnaletica stradale. Le condizioni del pescarese sono apparse subito molto gravi. Trasportato all’Ospedale di Pescara era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione in condizioni critiche. Pochi minuti fa la tragica notizia che ha gettato nello sconforto i parenti del ragazzo e i tanti amici del giovane studente dell’IIS Volta Pescara, giovane promessa del calcio abruzzese. La redazione tutta si stringe per quanto possibile al dolore dei familiari del giovane.