Orrenda rapina con violenza ai danni di un 80enne. Arrestata donna "cattivissima"

ARRESTATA UNA DONNA PER VIOLENTA RAPINA AI DANNI DI UN ANZIANO. Ancora un episodio di sconcertante cronaca nella non più tranquilla città di Pescara. Ieri sera, poco dopo le 20.00, la Polizia di Stato è intervenuta in Via Aterno per la segnalazione di rapina in corso all'interno di un negozio di alimentari. Il proprietario 80enne era stato violentemente aggredito da tre persone che forse sarebbe meglio definire 'belve', due uomini ed una donna travisata con una sciarpa, allo scopo di impossessarsi dell'incasso del negozio. La vittima, malgrado fosse completamente inerme, è stata prima ferita con il grosso coltello alla mano, alla gola, ed allo zigomo, minacciata sempre alla gola con l’arma, successivamente scaraventata a terra e quindi colpita con calci e pugni.

Erano stati dei passanti a lanciare l'allarme avendo notato movimenti strani nel negozio nel quartiere Rancitelli.

A quel punto la Squadra Volante della Questura si è messa sulle tracce della banda e sono riusciti ad individuare la donna in fuga, poi identificata per C. D. di 35 anni, originaria di Ortona, la quale era stata inseguita anche da un passante mentre brandiva ancora in mano il grosso coltello. Immobilizzata e disarmata del coltello dai poliziotti, la succesiva attività di perquisizione ha consentito di rinvenire una parte della refurtiva (150 euro dei 400 rubati nel negozio) e la sciarpa che aveva usato per travisarsi.

La donna, già pregiudicata per reati contro il patrimonio veniva pertanto tratta in arresto in flagranza di reato per rapina aggravata in concorso ed associata presso la casa circondariale di Chieti.

Sono in corso accertamenti ed indagini di Polizia Giudiziaria a cura della Squadra Mobile per identificare i 2 complici mentre, per fortuna, l'anziano proprietario del negozio se la caverà con una prognosi di 7 giorni.

Redazione Independent