Orar - 1’ ciclo espositivo itinerante di Anja Kunze

Originalità è la parola chiave quando si parla dell’artista tedesca Anja Kunze che arricchisce l’Abruzzo con i suoi colori e ci accompagna nel suo mondo interiore con una serie di opere espostesimultaneamente in cinque diverse location.

Il peregrinare artistico inizia a Ortona presso Oro e Preziosi, prosegue nello spazio espositivo della pittrice per poi spostarsi a Francavilla al Mare al Phi Park Hotel Alcione, indi nello Studio Paolinie, solo momentaneamente, concludersi a Pescara, nel Porto turistico presso Itutor e ad Anyma, in Corso Manthonè.

Una modalità espositiva dirompente e del tutto innovativa per una ripartenza a gonfie vele dopo l’isolamento dovuto alla pandemia, che ha lo scopo di dispiegare con forza la necessità del fare e fruire l’arte come mero godimento che distoglie dalle brutture del mondo ma, soprattutto, come incessante ricerca spirituale.

Non a caso qui si parla di ‘orare’ e ‘peregrinare’, dal momento che il fulcro della serie di tele è l’oro come ricchezza cercata nell’interiorità attraverso la preghiera e dove l’errare insegue una spiritualità che si raggiunge solo perdendosi. Ed ecco che anche l’opera si perde in giro per le città;spargendo i suoi frammenti, diviene essa stessa pellegrina, così l’unico modo per goderne, è smarrirsi con essa.

La Kunze non lascia però il fruitore nell’oblio. Come tutti i personaggi delle fiabe abbandonati nel bosco, dissemina briciole a segnalare il percorso ma, all’opposto dei genitori abbandonici di quelle favole, offre una guida lungo il cammino.

​​​​​​​​​​ Lisa Cantoli

I LUOGHI:

#1 – ORO E PREZIOSI, Via Pantaleone Rapino 19, 66026, Ortona (CH)

#2 – SPAZIO ESPOSITIVO ANJA KUNZE, SP221,49, 66010 Fondovalle Alento (CH)

#3 – PHI PARK HOTEL ALCIONE, Viale Alcione 59, 66023, Francavilla al Mare (CH)

#4 – STUDIO PAOLINI, Via Nazionale Adriatica Nord 330, 66023, Francavilla al Mare (CH)

#5 – GALLERIA ITUTOR, Via Papa Giovanni XXIII Snc, Piazzetta del Porto Turistico, Pescara (PE)

#6 – ANYMA, Corso Manthonè 51, 65127, Pescara (PE)

GLI ORARI:

#1 – Ore 16:30-19:30 escluso giovedì pomeriggio

#2 – Orari d’ufficio Professional Coworking

#3 – Orario continuato anche week-end

#4 – Ore 16:00-20:00

#5 – Ore 16:00 alle 18:00

#6 – Ore 18:00 alle 01:30 escluso martedì

INFO: 3381667486

www.anjakunze.com