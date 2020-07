LE SOLUZIONI PIU' INTERESSANTI PER PROTEGGERE LA PROPRIA ABITAZIONE. Badare alla sicurezza della propria abitazione vuol dire prendere in esame tutte le opzioni che permettono di proteggere la casa in modo efficace. Molto dipende, ovviamente, dalle caratteristiche dell' imobile e dalla sua collocazione. Per esempio, per una villetta che si trova al di fuori di un centro urbano, puo' essere consigliabile installare delle reti in metallo sui cancelli e intorno al giardino allo scopo di dissuadere i malintenzionati e prevenire le intrusioni. La recinzione puo' anche essere elettrificata: si tratta, cioe' , di erogare una tensione da cui deriva una scossa elettrica nel caso in cui si entri in contatto con essa. Ovviamente la scossa e' dolorosa ma non e' pericolosa.

Le recinzioni

Per fare in modo che la recinzione sia assicurata a dovere, e' necessario prima di tutto prestare attenzione ai punti in cui i pali verranno issati; a questo scopo occorre verificare le caratteristiche dei materiali che dovranno essere utilizzati, il cemento e la malta per fissare i pali. Dopo che questi sono stati installati, poi, la rete metallica puo' essere tesa, e cosi' pure il filo attraverso il quale l' elettricita' viene trasmessa la recinzione. Per stendere la rete bisogna poggiarla prima sulla struttura e in seguito tirarla da tutte e due le estremita' in modo graduale.

La scelta dell' antifurto

Per scegliere un impianto di allarme di qualita' , invece, si puo' fare riferimento al sito Antifurto365, dove e' possibile trovare l' antifurto casa prezzi, ma anche video manuali per le installazioni fai da te e tutorial per la configurazione dei kit. In pochi clic, inoltre, si puo' calcolare direttamente online un preventivo dettagliato. Il servizio clienti sempre a disposizione per fornire chiarimenti e risposte a dubbi e domande, grazie a uno staff tecnico altamente qualificato. Il catalogo del sito propone tantissimi prodotti compatibili che permettono di ottenere un antifurto su misura, dai contatti magnetici ai sensori di movimento.

Cosa sono gli smart speakers

Nel corso degli ultimi anni hanno conosciuto una diffusione sempre maggiore i cosiddetti smart speakers, che essendo compatibili con qualunque sistema di videosorveglianza o di protezione sono ideali per aumentare il livello di sicurezza di un' abitazione. Si tratta di impianti il cui prezzo medio oscilla tra i 50 e i 1.000 euro; come si vede, si tratta di un range molto ampio, anche se per le soluzioni di fascia media non si superano i 300 euro.

Come tenere i ladri alla larga

Gli smart speakers non sono altro che dispositivi che entrano in azione attraverso un comando vocale e con i quali e' possibile gestire gli impianti domotici di un immobile. Essi possono essere collegati con i sensori di movimento e con le videocamere esterne, in modo che in qualunque istante siano in grado di segnalare una eventuale intrusione attraverso un messaggio inoltrato al numero di telefono cellulare che sara' stato indicato in precedenza. Gli smart speakers inviano gli avvisi attraverso il wifi, e cosi' il padrone di casa ha la possibilita' di allertare le forze dell' ordine.

I vantaggi del wireless

Il ricorso al wireless per i sistemi di videosorveglianza offre molteplici vantaggi, sia dal punto di vista della facilita' di installazione che per quel che riguarda la poca manutenzione richiesta. E' da valutare con attenzione, comunque, i pro e i contro di questa soluzione, che per effetto delle interferenze che possono essere provocate da altri sistemi wireless puo' dare origine a inconvenienti relativi alla ricezione del segnale. Inoltre, il wireless e' alimentato da una batteria, il che vuol dire che di tanto in tanto occorre eseguire una ricarica in modo da garantire la funzionalita' dell' impianto.

Redazione Independent