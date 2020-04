LE CONSEGUENZE DI GUIDARE CON PNEUMATICI ALTERNATIVI. 

Problemi di tenuta stradale, le misure degli pneumatici possono variare in larghezza ed in altezza, un +2%ed un -2%saranno le variazioni minime e massime tollerate, se queste vengono superate l’automobilista si troverà ad affrontare problemi alla guida. Per esempio, sentirà l’automobile tirare in una direzione o notare delle problematiche in curva o nel momento della frenata. Se poi le condizioni climatiche non sono buone queste problematiche si accentuano maggiormente. Soprattutto in presenza di neve o di ghiaccio gli pneumatici larghi non hanno una buona tenuta stradale.