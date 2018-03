Le "conseguenze americane" se ltalia avrà un governo Movimento 5 Stelle col PD

LE "CONSEGUENZE AMERICANE" DEL GOVERNO MOVIMENTO 5 STELLE COL PD. Scusate ma in Italia cominciate a fare un po' schifo. Dovreste vergognarvi voi politici: prendete in giro gli italiani che hanno creduto in voi. Ho letto per mesi: alle urne, alle urne, cambieremo tutto, vedrete. Bene, siete andati alle urne ed e' venuto fuori un minestrone immangiabile. Ora chi ha ricevuto piu' voti vorrebbe comandare su tutto. Se ho capito bene c'e'un intoppo inspiegabile. Il M5S, forte di govani con buone idee, ha deciso che Forza Italia deve scomparire dal piatto che va servito, nonostante che FI abbia ricevuto un bel po' di voti. Perche''? Per via di Berlusconi che avrebbe portato l'Italia alla rovina? Non proprio, invece perche' si e' comportato indegnamente durante i suoi anni al potere. Cosi' e' nata la vera barriera contro la formazione di un nuovo governo. Pero' Di Maio sapeva benissimo chi erano i componenti del gruppo di centro destra. Avrebbe dovuto dire subito: o mettete fuori lui o non si fa niente. Invece ha atteso perche' tanto c'e' il Partito Democratico (tra l'altro sconfitto di brutto appunto nelle elezioni). Lasciate che vi dica una cosa, un punto che non ho sognato stanotte ma mi e' stato riferito da chi lavora nella Casa Bianca. Se l'Italia avra' un governo M5S con PD (ossia un governo completamente di sinistra) gli Stati Uniti si faranno in quattro per mettere l'Italia in ginocchio, in ogni modo, con ogni mezzo. Ora potete anche ridere, ma ricordate, voi che siete al potere, che vi state mettendo contro il massimo potere mondiale che vuole eliminare la sinistra nel mondo. Oppure potete meditare un po'. Meditare non fa mai male.

Benny Manocchia