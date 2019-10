Incidenti stradali. Nel 2018 sono morte 76 persone sulle strade d'Abruzzo

L’Automobile Club d’Italia ha diffuso oggi i dati territoriali relativi all’incidentalità stradale per l’anno 2018 i cui dati aggregati evidenziano in Italia una lieve diminuzione dei morti per incidenti stradali pari a 3.334 vittime (-44, -1,3% rispetto all’anno 2017) degli incidenti (-2.380, -1,36%) e dei feriti (-3.831, -1,55%)

Nella nostra Regione i gli incidenti registrati nel 2018 sono stati 3.145 (+199, +6,7%), i morti 76 (+7, +10,1%) i feriti 4.683 (+288, +6,5%) mentre nella Provincia di Pescara gli incidenti sono stati 885 (+140, +18,8%), i morti 13 (+4, +44,4%), i feriti 1.261 (+207, +19,6%).

Sul sito www.pescara.aci.it sono resi disponibili in formato elaborabile i dati di dettaglio per le annualità 2018 e 2017 nella sezione notizie ed eventi.

Sn.it