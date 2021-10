Incidente in un cantiere edile. Muore operaio schiacciato da una parete

Un uomo è morto a Lanciano in un incidente avvenuto in un cantiere edile allestito per i lavori di realizzazione di un gasdotto nella zona di Marcianese Alto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 37enne sarebbe sceso in uno scavo per effettuare alcuni controlli quando è stato travolto da una massa di terra di una parete che ha ceduto.

Aperta una inchiesta da parte della Procura di Lanciano. Sul posto la Polizia, titolare delle indagini, i Vigili del Fuoco e personale dell'ispettorato del lavoro della Asl. Proprio qualche settimana fa era uscito un report dell’ Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre, il quale aveva collocato l’Abruzzo nella ‘zona rossa’ delle regioni italiane con maggiori decessi: 25 dall’inizio dell’anno (nella sola provincia di Chieti fino a oggi, erano, sei).