Il M5S Sulmona difende D'Aloisio: "Rappresenta in pieno il nostro essere contro l'opportunismo"

M5S SULMONA DIFENDE D'ALOISIO. Il Movimento 5 Stelle di Sulmona difende il suo coordinatore Angelo D'Aloisio dagli attacchi degli ex pentastellati Maria De Deo e Mirko Mocellin.

In una nota, i grillini ovidiani affermano che "la scelta fatta dal gruppo su Angelo D’Aloisio come coordinatore della nostra lista, che non sappiamo secondo quale logica o motivo venga avvicinato dalla De Deo e da Mocellin all’ex assessore regionale Gerosolimo e all’attuale consigliera regionale Scoccia, è stata più che azzeccata" e "ha portato l’avvicinamento di tanti cittadini che stanno sposando il nostro progetto e una costante proposta politica per la città che risultata piuttosto assente altrove".

Ma non è tutto. Poi il Movimento 5 Stelle Sulmona aggiunge: "L’essere contro il clientelismo e l’opportunismo è una bandiera del Movimento 5 Stelle che il nostro coordinatore rappresenta in pieno: chi ha idee diverse nel merito non può far parte della squadra, che come sta dimostrando vuole lavorare per offrire proposte valide a superare i problemi della città con il contributo di tutti i cittadini che si riconoscono in questo modus operandi".

Redazione Independent