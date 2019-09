Il Comune di Pescara aderisce all' iniziativa del poeta Alejandro Jodorowsky

UNA NUOVA PIANTA PER L'AMAZZONIA. Il comune di Pescara aderisce all’iniziativa mondiale in favore della Foresta Amazzonica, dando seguito alle parole del Maestreo Alejandro Jodorowsky:

“Per riequilibrare la tragedia amazzonica propongo come atto mondiale psicomagico che il 7 settembre - il 7 è il numero più attivo e "settembre" ha il "se" di "seminare" - ogni essere umano cosciente pianti un albero, o semini un albero, in qualsiasi posto gli sia possibile farlo”.

Il vicesindaco e Assessore ai Parchi e al Verde Gianni Santilli, sabato 7 settembre, alle ore 10,30, risponderanno all’invito con la piantumazione di un Pino Domestico nello spazio antistante il Municipio in Piazza Italia (di fronte all’ex palazzo INPS) . La piantumazione del Pino domestico, donato dalla ditta Barrella, non rappresenta soltanto una risposta all’invito del poeta Jodorowsky (Adotta una pianta per l’Amazzonia) ma sarà un gesto simbolico che anticiperà una più vasta azione di ripiantumazione che verrà avviata dal Servizio Parchi e Verdi del Comune di Pescara. Lo stesso Comune invita i cittadini ad aderire all’iniziativa piantando un seme di albero nei loro giardini o donando alberi al Comune per permetterne la piantumazione negli spazi pubblici disponibili.

Alla cerimonia simbolica interverranno il vicesindaco Gianni Santilli, il responsabile del Servizio Parchi e Verde Pubblico dott.Agr. Mario Caudullo e tutti gli addetti del Servizio Verde e Parchi del Comune di Pescara.

Redazione Independent