Gradimento Governatori di Regione. Marsilo a metà della classifica

GRADIMENTO GOVERNATORI DI REGIONE. MARSILIO A METÀ CLASSIFICA. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, è al 13mo posto in Italia nella rilevazione annuale realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore pubblicata sul Sole 24 Ore di lunedì 5 luglio. Marsilio di Fratelli d’Italia, rispetto al giorno dell’elezione, ha perso il 3 per cento di consenso ma si piazza davanti a Solinas (Sardegna), Zingaretti (Lazio), Toma (Molise) e Bardi (Basilicata).

PRIMO ZAIA. Luca Zaia è primo e si segnala lo scatto di Stefano Bonaccini (Emilia Romagna) che con una crescita del 6% raggiunge quota 60% e scalza dal secondo posto Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia, Lega), il quale tra l’altro deve condividere il terzo gradino del podio con Vincenzo De Luca (Campania) entrambi al 59%; nei top five, al quarto posto il governatore ligure Giovanni Toti al 56% e al quinto posto Alberto Cirio (Piemonte) al 52,5%.

CLASSIFICA SINDACI ABRUZZESI: MASCI 81ESIMO. Per quanto riguarda invece la classifica dei sindaci delle città italiane troviamo all’ottavo posto Pierluigi Biondi(L’Aquila), al 42esimo Pietro Paolo Ferrara (Chieti), Gianguido D’Alberto al 57esimo, Carlo Masci al 81esimo posto (Pescara).

Redazione Independent