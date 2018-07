FIGLI DI NUOVO CON I GENITORI NEL CONFINE USA=MESSICO. Un ordine firmato poche ore fa dal presidente Trump ha permesso il ricongiungimento di 2300 ragazzi con i loro genitori, nella zona di McAllen, nel Texas. Genitori e figli potranno ora alloggiare nella stessa area dove finora sono stati accampati i ragazzi. in attesa del processo.Il costo per night era stato di 775 $ per i soli bambini, ma oggi non ci saranno aumenti,hanno assicurato le agenzie private che curano i pasti e tutto il resto. Secondo la Health and Human Agency, dei 2300 migranti il 63 per cento sono teenagers, il resto sotto gli undici anni e tutti sono in ottime condizioni fisiche. Si risolve cosi' una situazione che aveva toccato il cuore di tantissimi americani,incluse figlia e moglie dell'attuale presidente. Informazioni giunte al servizio di controllo del confine sud occidentale statunitense, una larga quantita' di ragazzi non appartiene alle famiglie dei migranti,ma sono giovani dell'America Centrale messi assieme per creare una situazione che apra le porte tra Messico e USA. Il presidente Trump, in una riunione con i suoi deputati, ha detto che infomazioni ottenute sl luogo parlano di una emigrazione dagli Stati del centro America di 116 milioni di persone, che arriverebbero negli Stati Uniti entro un dato periodo di tempo. Oggi stesslo (ma in politica chi puo' dire) il Congresso di Washington presentera' una legge che concludera' definitivamente il problema degll'immigrazione. Glii avvocati che seguono questo problema hanno ricordato che la legge non permette una carcerazione di minori che superi i 20 giorni. Si muovono i fili per aggiornare la legge e permettere che genitori e figli restino insieme fino al momento del processo per stabilire che cosa fare con chi e' entrato illegalmente negli Stati Uniti.

Benny Manocchia (USA)