Fermato a Spoltore "corriere della droga" con un chilo di "bamba" per Natale

SEQUESTRATO UN CHILO DI DROGA DESTINATA ALLO SPACCIO NATALIZIO. La cocaina era stata abilmente occultata in un involucro nascosto nel vano motori. Ma il nervosismo del giovane alla guida, fermato per un controllo nel territorio di Spoltore (Pe), ha insospettito i militari della Guardia di Finanza che alla fine hanno trovato lo stupefacente verosimilmente destinato allo spaccio natalizio. Droga che, una volta immessa nel mercato clandestino, avrebbe fruttato più di cinquemila dosi, con guadagni enormi per i pusher locali (stimati in circa Euro 200.000,00).

L’uomo, un giovane albanese incensurato di 24 anni, al termine delle rituali incombenze, su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la locale Casa circondariale di S. Donato.

L'intervento fa seguito alle ultime importanti operazioni condotte dai finanzieri pescaresi (tra le più importanti, l’operazione di questa estate “Santa Caterina” che portò all’arresto di 15 persone e quella recentemente conclusa dalla Compagnia con il sequestro di 4 kg. di cocaina e l’arresto di due coniugi corrieri) conferma l’efficacia del rafforzamento del dispositivo di controllo del territorio, finalizzato al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti in particolari periodi dell’anno, ove, anche per la maggiore presenza di turisti, ne aumenta la richiesta e, quindi, lo smercio di droga e in particolare quelle più “pregiate” come la cocaina.

Redazione Independent