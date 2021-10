Elezioni amministrative, bassa l’affluenza. Si va ai ballottaggi

Come ben descritto dal nuovo quotidiano online IlMontesilvano.it nell’ultima tornata elettorale in Abruzzo, sono stati circa 300mila i cittadini abruzzesi chiamati alle urne per rinnovare sindaci e consigli comunali. Proseguono intanto a rilento le operazioni di spoglio, così come le comunicazioni ufficiali rese più difficili fino a ieri sera dal lockdown di Facebook, Instagram e whatsapp.

Nelle ‘grandi città’ chiamate al voto, quelle con più di 15mila abitanti, dovrebbe esserci il secondo turno: sicuramente a Francavilla al Mare, Roseto degli Abruzzi, Vasto e Sulmona, mentre a Lanciano il candidato sindaco del centrodestra é molto vicino al 50percento delle preferenze. Nelle prossime ore avremo la certezza di quanto descritto con l’ufficialità degli spogli.