ESCLUSIVO - La piu' pericolosa gang nel mondo (di Benny Manocchia)

ESCLUSIVO - LA PIU' PRICOLOSA GANG DEL MONDO. Una gang internazionale che si e' formata a Los Angeles negli anni Ottanta. Un po' alla volta la banda criminale ha esteso le sue braccia insanguinate in molte parti degli Stati Uniti, Canada, Messico, Centro America. Svolge le sue malvagie azioni in citta' e in suburbia. I suoi membri sono principalmente di origine salvadoregna. Questa incredibile organizzazione e' stata creata da Mara Salvatrucha. Mara in dialetto Caliche deriva da marabunta. Il nome di un feroce tipo di formiche rosse che, unite a milioni, distruggono paesi e abitanti. Salvatrucha si riferisce a un vasto gruppo di contadini di El Salvador. I giovani che vorrebbero entrare a fare parte della banda devono sottostare una pioggia di pugni e calci nel corpo e sulla testa, per 13 secondi. MS 13 (circa 10 mila in America) ha la presenza piu' avvertita in California, New York, Washington D.C., New Jersey, Boston e Houston. I membri della banda hanno i loro corpi ricoperti di strani tatuaggi. Il loro codice morale si basa su punizioni senza pieta'. Con i loro machete mozzano braccia, gambe, squarciano crani soprattutto di poliziotti, soprattutto di notte. E di notte fanno la caccia a giovinette di minore eta', le struprano e poi le ammazzano. Di tanto in tanto le usano per la prostituzione minorile. Spesso aiutano l'ingresso in America dal Messico di droga e armi. Il presidente Trump ha creato un nuovo corpo speciale per combattere questa gang, definita "la piu' pericolosa oggi nel mondo".

Benny Manocchia