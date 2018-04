Dominio biancazzurro a Terni: 0-3. Adesso la salvezza matematica è più vicina

DOMINIO BIANCAZZURRO A TERNI. ADESSO LA SALVEZZA E' PIU' VICINA. Tre reti di Machin, Mancuso e Capone, in mezzo anche un palo colpito da Baez. Un dominio esterno praticamente assoluto della squadra di Pillon, bravo a risvegliare una squadra in caduta libera verso la Serie C. Con i meritatissimi punti conquistati a Terni il Pescara si allontana dalla zona calda della classifica di Serie B, anche se per avere la certezza matematica bisognerà aspettare almeno la prossima giornata contro il Cesena. Raggiunto l'obiettivo si potrà pensare al futuro del club sportivo più amato d'Abruzzo.

TABELLINO TERNANA-PESCARA 0-3 (primo tempo 0-2)

Marcatori: 24' Machin (P), 43' Mancuso (P), 84' Capone (P)

Ternana (3-4-1-2): Sala, Defendi, Valjent, Gasparetto, Favalli; Statella (63' Finotto), Paolucci, Angiulli (46' Vitiello); Tremolada; Carretta, Montalto (38' Piovaccari). All. De Canio.

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Crescenzi, Balzano (41' Fiamozzi), Perrotta, Gravillon; Machin, Valzania, Brugman; Mancuso (75' Baez), Capone, Pettinari (65' Bunino). All. Pillon.

Arbitro: Luigi Nasca di Bari

Ammoniti: 2' Montalto (T), 37' Perrotta (P), 69' Valzania (P), 77' Bunino (P)

