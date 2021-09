Domani scade il termine per il Bonus Pubblicità

Domani scade il termine per richiedere il Bonus Pubblicità all'Agenzia delle Entrate, per la stampa (come AbruzzoIndependent.it) non è richiesto un incremento sull’anno precedente.



La comunicazione per richiedere il bonus sulla spesa effettiva si potrà fare poi a gennaio 2022, ma non si potrà fare senza la prenotazione entro il 30 settembre 2021.



Il modulo di richiesta lo si può trasmettere anche da soli con la firma digitale oppure delegare il commercialista e si trova alla url: www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/237160/Campagne+pubblicitarie_mod_.pdf/5476c554-5c07-bce4-450e-508a48cf732a



Le istruzioni si possono invece reperire alla url: www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/237160/Campagne+pubblicitarie_istr_.pdf/3645c44e-2128-4e45-685b-937d173350d1



La presentazione va effettuata mediante i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, a cui si può accedere mediante l’identità SPID oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline, oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi o la Carta d’Identità Elettronica.





Il Decreto Sostegni Bis ha riaperto la possibilità di presentare la domanda per il BONUS PUBBLICITÀ 2021 (entro il 30 settembre 2021) e ne ha aumentato la dotazione economica.