DECRETO RILANCIO 2020 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE: IL TESTO COMPLETO. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha firmato il Decreto Rilancio che così, dopo la bollinatura e l’approvazione in Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri sera ed entra immediatamente in vigore. Dunque via libera alla maxi-manovra da 55 miliardi che prevede aiuti per le famiglie, autonomi e risorse per imprese che il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha assicurato che saranno “subito disponibili”.

PER VEDERE IL TESTO COMPLETO (323 PAGINE) IN FORMATO PDF CLICCA QUI

Redazione Independent