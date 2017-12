Cresce la ‘casa tecnica’ del Gruppo WiTel di Avezzano: si cercano 8 professionisti da assumere

LAVORO: OPPORTUNITA' NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI. Se siete abili nel settore delle telecomunicazioni wireless e se avete dimestichezza con i ponti radio, questo articolo è quello che fa per voi. Il Gruppo WiTel, con sede al Nucleo Industriale di Avezzano e leader abruzzese nel settore della telefonia e delle telecomunicazioni, nonché giovane editore del canale televisivo 119 del Digitale Terrestre, Info Media News, con copertura regionale, ha deciso di implementare la propria rosa tecnica di risorse umane, facendo partire ufficialmente la ricerca di personale specializzato.

Si ricercano 8 figure professionali da inserire nell’organico del settore tecnico dell’azienda. I requisiti che devono presentare gli aspiranti candidati che parteciperanno alla selezione, devono rientrare tutti nel possesso di una lauta esperienza maturata nel settore delle telecomunicazioni.

Nello specifico, si richiedono abilità e capacità circa l’installazione di ponti radio, con abilitazione per lavori in quota. Il Gruppo WiTel, inoltre, dal canto suo, garantisce un inquadramento lavorativo a tempo indeterminato ed una retribuzione che verrà commisurata in base al livello tecnico specializzato. Per partecipare alla selezione di personale, occorre spedire il proprio curriculum all’indirizzo di posta elettronica: info@gruppowitel.com. Entro pochi giorni, gli aspiranti tecnici verranno contattati dall’azienda con sede ad Avezzano per un colloquio verbale in loco.

Il personale sarà impegnato dalla società WiTelTLC del Gruppo WiTel, società alla quale è stata affidata recentemente la commessa per una durata di 5 anni circa della realizzazione della nuova rete di telefonia mobile ad alta velocità LTE valida per tutto il Centro Italia.

Redazione Independent