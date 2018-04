COME RICONOSCERE I BRACCIALI UOMO GIUSTI PER TE. Hai mai pensato a quanto siano importanti gli accessori che indossi nella definizione del tuo look? Dall'orologio alla cintura, passando per collanine e anelli, ogni elemento a cui ricorri per migliorare il tuo outfit contribuisce alla costruzione della tua identità: ti conviene pensarci quando scegli i bracciali da uomo all'ultima moda da mettere al polso. Proprio il bracciale è un accessorio in grado di incrementare il tuo fascino e di accrescere la tua virilità: un complemento perfetto per il tuo aspetto. Ti basti pensare, per esempio, all'effetto che viene garantito da un bracciale in oro e argento: tanto raffinato quanto di classe, ideale per le occasioni più formali, si rivela perfetto a qualsiasi età.

Nel caso in cui tu sia un imprenditore di successo o un professionista che vuol diventare un punto di riferimento per la comunità, un bracciale di questo tipo è sinonimo di autorevolezza e di coraggio. Non pensare che sia eccessivo, anzi: basta scegliere il modello giusto per avere la certezza di non rinunciare alla sobrietà che deve contraddistinguere il tuo ruolo.

I BRACCIALI IN PELLE UOMO. Se ritieni che un bracciale in metallo non faccia al caso tuo, puoi mettere alla prova le alternative in pelle. Che si tratti di un modello intrecciato o di un modello liscio, quel che è certo è che la resa estetica è di alta qualità. Ma i vantaggi di cui puoi beneficiare sono molteplici: un bracciale in pelle costa poco e, in più, dura a lungo nel tempo; inoltre, può essere abbinato senza difficoltà ad altri accessori. Nella maggior parte dei casi ha una tonalità scura, tra il marrone e il nero, il che vuol dire che si integra con qualsiasi look. Versatile e pratico, il bracciale in pelle può essere indossato ovunque e in qualsiasi momento, sul posto di lavoro così come in occasione delle uscite con gli amici: nel primo caso sarà bene optare per un modello poco appariscente e sottile, mentre nel secondo potrai azzardare con un bracciale più spesso, magari a fascia o comunque arricchito da varie lavorazioni.

I BRACCIALI IN TESSUTO. Nel novero dei bracciali uomo su cui puoi puntare per rendere il tuo aspetto più accattivante ci sono anche quelli in tessuto, che di norma sono i più economici. Perfetti in tutte le circostanze in cui desideri aggiungere un tocco di colore al tuo abbigliamento, sono prettamente casual e informali. Volendo, puoi optare per una soluzione "mista", con tessuto e perline. I materiali con cui le perline sono realizzate possono essere diversi: in alcuni casi si può trattare di vere e proprie pietre, ma più spesso è la plastica la soluzione scelta. La varietà di modelli in commercio è così ampia che ti puoi sbizzarrire come meglio credi, tra formati e colori differenti.

Infine, ricorda che i bracciali non devono mai essere vistosi o eccessivamente grandi, a maggior ragione nel caso in cui siano realizzati in metallo. Il suggerimento è quello di indossarli sul polso in cui non è presente l'orologio, mentre se decidi di metterne più di uno può essere interessante giocare con gli stili e mescolare i colori e i materiali, sempre senza esagerare. Non permettere ai tuoi bracciali di distrarre l'attenzione di chi interagisce con te: devono essere belli ma non eccessivi, per non oscurare il tuo abbigliamento né eclissare il tuo stile.

Redazione Independent