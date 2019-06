COME OTTENERE DEI VOLANTINI PERFETTI. Quando ci si dedica alla creazione di uno o più volantini, sono numerosi gli aspetti che devono essere tenuti in considerazione per un risultato soddisfacente. A contare sono sia la forma che il contenuto: non bisogna sottovalutare, per esempio, la grammatura e il tipo di carta su cui i flyer saranno stampati. Tali fattori, tuttavia, si possono rivelare determinanti e sono in grado di fare la differenza tra un prodotto medio e uno di alta qualità. Le tipologie di carta speciali possono costituire un punto di partenza ottimale per riuscire a catturare l'attenzione dei destinatari, mentre gli esperti raccomandano di non scegliere le grammature eccessivamente leggere: il rischio, infatti, sarebbe quello di ritrovarsi con flyer che si strappano subito.

IL FILE DI STAMPA. Una tipografia online per la stampa è in grado di assicurare risultati eccellenti a un prezzo ridotto rispetto a quello che sarebbe richiesto da un servizio tradizionale. Insomma, i prezzi sono più bassi, mentre la qualità non ne risente o addirittura è migliore. Una volta che si è deciso di non recarsi in una copisteria ma di affidarsi al digitale, tuttavia, è molto importante riservare la giusta cautela ai file che dovranno essere spediti in stampa, per esempio perché i margini devono essere estremamente precisi: in caso contrario il testo e le immagini potrebbero essere tagliati.

COME GESTIRE LA STAMPA ONLINE. Nella maggior parte dei casi le tipografie online offrono la possibilità di gestire e realizzare la grafica nel sito, così che tutti i parametri risultino già impostati: in sostanza, non è necessario avere competenze specifiche in ambito grafico o di carattere informatico, e ci si può dedicare semplicemente all'inserimento delle immagini, dei loghi, dei testi, e così via.

LA GRAFICA. Per suscitare la curiosità del pubblico, è fondamentale che la grafica del volantino attiri l'attenzione: l'originalità è il primo aspetto di cui preoccuparsi per ottenere un risultato soddisfacente. Avendone la possibilità, sarebbe preferibile accantonare il formato tradizionale e le immagini standard, perché l'obiettivo deve essere quello di farsi notare e di distinguersi rispetto alla concorrenza. Una buona dose di innovazione è ciò di cui si ha bisogno, e non è detto che sia obbligatorio rivolgersi a un professionista per ritrovarsi con una grafica di impatto.

PERCHE' SCEGLIERE I VOLANTINI. Anche nell'epoca degli smartphone e del boom della navigazione in mobilità i volantini continuano a ricoprire un ruolo di primo piano per la comunicazione pubblicitaria delle aziende e dei brand. Noti anche come flyer, questi strumenti promozionali sono efficaci e convenienti dal punto di vista economico, dal momento che la loro progettazione e la loro realizzazione presuppongono un investimento minimo a livello di spesa.

LEMONPRINT E LA STAMPA DI VOLANTINI. Lemonprint è il servizio online che merita di essere preso in considerazione per la stampa di volantini a5 originali e personalizzati. Questa piattaforma dedicata alla stampa online assicura gli standard di qualità più elevati: chi è interessato a fruirne non deve far altro che richiedere un preventivo e poi eseguire il proprio ordine. I volantini possono essere realizzati per molteplici scopi: non ci sono solo quelli pubblicitari, ma anche - per esempio - quelli destinati alle comunicazioni interne alle aziende. Che siano più o meno elaborati o più o meno essenziali, i flyer che vengono stampati online possono dare vita a qualsiasi idea in tempi veloci e garantiscono la più alta personalizzazione possibile. Il formato A5 è quello da 14.8 x 21 centimetri, che è uno dei più diffusi per i materiali promozionali quali i depliant e i volantini. Volendo, comunque, è possibile scegliere anche tra formati differenti.

Redazione Independent