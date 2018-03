Colpo alla gioielleria Seta. Banditi in fuga con 80 rolex

RAPINA IN CENTRO A PESCARA: LADRI IN FUGA CON UN BOTTINO CONSISTENTE DI ROLEX. Entrano in due, uno vestito da postino, e minacciano presenti . Succede in via Cesare Battisti, nella gioielleria Seta, in centro a Pescara. Due uomini con il volto coperto da casco, di cui uno armato di pistola, sono riusciti a farsi consegnare una cifra non determinata di orologi Rolex, almeno stando a una primissima stima del bottino una ottantina. I malviventi sono fuggiti a bordo di un motorino. Li stanno cercando i carabinieri della Compagnia di Pescara, coordinati da Antonio Di Mauro, che si stanno occupando delle indagini. Insomma, la città dannunziana si sta rivelando sotto gli occhi dell'Italia come un posto pericoloso.

Redazione Independent