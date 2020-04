Cassa integrazione per 63.056 ore di lavoro. L'elenco delle imprese ammesse

CASSA INEGRAZIONE PER 264 LAVORATORI. Finalmente anche la Regione Abruzzo concede l’erogazione della Cassa integrazione alla famiglie dei lavoratori in difficoltà durante l’emergenza sanitaria nazionale dovuta al Coronavirus. Dopo una serie di ritardi nell’allestimento della pratica e di errori ammessi dallo stesso vertice regionale, è arrivato nei giorni scorsi il via libera all’Inps per l’erogazione della CIG in deroga in favore di 264 lavoratori (su 54mila domande presentate), pari a 63.056 ore, e oltre 500 mila euro di valore.

Cliccando sul link è possibile visualizzare gli elenchi delle imprese ammesse.

L’intesa quadro raggiunta a fine marzo con i sindacati aveva previsto l’erogazione della cassa integrazione ai lavoratori delle piccole imprese private in tutti i settori produttivi per un periodo di 9 settimane. Potevano accedere alla cassa integrazione in deroga gli operai, impiegati, quadri, apprendisti, soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato, terzo settore, lavoratori a domicilio monocommessa, lavoratori intermittenti, lavoratori della pesca a qualsiasi titolo imbarcati iscritti al roulino di equipaggio.

Redazione Independent