Cassa Integrazione: circa 170 mila ore autorizzate a novembre 2023

L’INPS Abruzzo comunica che è stato pubblicato l'aggiornamento al mese di novembre 2023 dell'Osservatorio nazionale sulla Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione.



Dall’analisi dei dati emerge con chiarezza che in Abruzzo, a differenza di altri territori regionali, si è registrata una notevole diminuzione del ricorso alla Cassa Integrazione, nelle sue varie articolazioni; tale diminuzione si evince sia dal dato relativo al solo mese di novembre sia dal dato complessivo del periodo gennaio-novembre 2023.



Si rileva in particolare che il dato abruzzese, nel periodo osservato, si consolida in una drastica riduzione del ricorso alle forme di integrazione salariale.



Il prospetto riepilogativo del numero di ore autorizzate di CIG/Fondi di solidarietà - nelle sue diverse forme - consente di rilevare il definitivo superamento del periodo di emergenza sanitaria, durante il quale si è registrato un aumento esponenziale del numero complessivo di ore autorizzate.



Quanto emerso conferma il quadro già prospettato nel Rendiconto Sociale Inps Abruzzo 2022 presentato nello scorso mese di ottobre.







Numero di ore autorizzate di CIG ordinaria, straordinaria e nei Fondi di solidarietà.







Novembre



variazione %



Valori cumulati Gennaio - Novembre



variazione %



2022



2023



2022



2023



Cig Ordinaria Abruzzo (1)



359.301



136.995



-61,87%



7.516.087



2.759.993



-63,28%



Cig Straordinaria Abruzzo (2)



696.301



28.328



-95,93%



5.598.048



5.099.170



-8,91%



Cig in deroga Abruzzo (3)



-



-



-



306.888



-



-



Fondi di solidarietà Abruzzo (4)



29.769



4.446



-85,07%



2.053.642



183.003



-91,09%



TOTALE ABRUZZO



1.085.371



169.769



-84,36%



15.167.777



8.042.166



-48,03%