BUSSI NON FINISCE MAI: SOSPESO ITER PER BONIFICARE LA DISCARICA DEI VELENI. Bussi non finisce mai. E' proprio il caso di dirlo dato che nella vicenda del sito abruzzese, inquinato con 500mila tonnellate di veleni tossici, si aggiunge un ennesimo capitolo. Il Ministero dell’Ambiente ha infatti deciso di interrompere l’iter procedurale in seguito alla richiesta dell’Arta che ha chiesto una proroga di sei mesi e ulteriori interventi per la messa in sicurezza dell’intera area della discarica di Bussi.

Sospesa, tra le proteste di tutti e non solo degli ambientalisti dato che il denaro era a disposizione e la tecnica di bonifica era già stata individuata, la conferenza dei servizi che avrebbe dovuto decidere definitivamente sulla bonifica della discarica Tremonti, ex Montedison, di Bussi.

Intanto la Edison ha richiesto al Tribunale Amministrativo Regionale di annullare la prescrizione del Ministero che impone la rimozione di tutti i rifiuti. Che accadrà?

Redazione Independent