Blubar Festival, presentazione del calendario fotografico 2018

BLUBAR CALENDARIO 2018. Si terrà oggi 16 dicembre a Francavilla al Mare la presentazione del calendario fotografico 2018 del Blubar Festival. L'evento, che sarà a ingresso libero, si sposta quest'anno dal MuMi all'Auditorium Sirena, appena inaugurato in centro.

Il programma prevede alle ore 17,30 l'apertura della mostra fotografica "The sound of hands" di Cristina Arrigoni, cui seguirà alle ore 18 la presentazione del libro "No pasta no show" del noto promoter musicale Claudio Trotta. Sarà presente l'autore.

Alle ore 18,45 il direttore artistico del Blubar Festival, Maurizio Malabruzzi, illustrerà il calendario 2018 della manifestazione. Alle ore 19.15, come consuetudine, toccherà alla musica: sul palco salirà Rigo Righetti per presentare "Cash Machine" accompagnato da Robby Pellati e Mel Previte. Righetti, Pellati e Previte, già componenti de "La Banda" al seguito di Luciano Ligabue, tornano al BluBar dopo due anni: si esibirono, infatti, nell'edizione 2015 come Rocking Chairs insieme a Graziano Romani, prima del grande folksinger americano Elliot Murphy.

Ospiti d'onore saranno Ernesto Bassignano (già visto al Blubar Festival 2017) e 'Nduccio. Alle ore 20,30 la serata si concluderà con un aperitivo cenato offerto da Bracevia.

