Bilancio delle Regioni a statuto ordinario. Quello dell'Abruzzo è «Satisfactory»

BILANCIO DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO. QUELLO DELL'ABRUZZO E' SUFFICIENTE. Da un articolo del Corriere della Sera a firma del giornalista Michelangelo Borrillo apprendiamo dello studio della Fondazione Etica che ha assegnato un punteggio di rating (Exelent, Very Good, Good, Satisfactory, Weak, Poor) alle regioni italiane a statuto ordinario. Le variabili prese in considerazione sono la qualità dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione in rapporto al disavanzo e pressione fiscale.

A guidare la classifica è l'Emilia Romagna, unica a meritare Exelent. A seguire sul podio Lombardia e Toscana (Very good). Mentre il nostro Abruzzo, anche un po' a sorpresa i problemi incontrati negli anni coi debiti prodotti dalla nostra sanità, si trova nel 'gruppone' dei Satisfactory (sufficienti) dietro le regioni Marche e Umbria ma davanti a Lazio, Calabria, Basilicata e Liguria.

Vicini al crack Molise ma anche la Puglia.

