Aca: comunicate nuove chiusure fino al 25 settembre

Ancora disagi, purtroppo, per gli utenti della rete idrica pubblica. L’Aca ha aggornato il calendario con le nuove chiusure fino al 25 settembre. Sono interessati dal problema ventidue comuni della Provincia di Pescara, sette della Provincia di Chieti e uno in Provincia di Teramo (Atri). Questo il dettaglio dei territori interessati, in basso la tabella con i relativi orari.

PROVINCIA DI PESCARA: Abbateggio, Bolognano, Caramanico Terme, Catignano, Cepagatti, Città S. Angelo, Civitaquana, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Nocciano, Pescara, Pescosanseonesco, Penne, Pianella, Pietranico, Rosciano, Scafa, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de Passeri, Villa Celiera.

PROVINCIA DI CHIETI: Casalincontrada, Chieti, Francavilla al Mare, Miglianico, Pretoro, Ripa Teatina, San Giovanni Teatino;

PROVINCIA DI TERAMO: Atri

tabella Aca aggiornata

Costantino Spina