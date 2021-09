A fuoco il climatizzatore di un appartamento delle Torri Camuzzi

Nel pomeriggio due squadre dei Vigili del Fuoco di Pescara sono intervenute in un centro benessere al terzo piano delle Torri Camuzzi per incendio.Le squadre prontamente giunte sul posto con l’ausilio dell’autoscala hanno raggiunto il balcone dove vi era una unità’ esterna di un climatizzatore in fiamme,a scopo precauzionale sono state allontanate le persone dagli appartamenti adiacenti,sul posta anche il Funzionario di sevizio,non si registrano feriti e nessun danno strutturale.