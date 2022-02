Violenza sessuale sulle allieve. Arrestato maestro di musica

Le indagini sono partite a marzo 2021 a seguito della denuncia dei genitori di una ragazza minorenne evidentemente accortisi che qualcosa non andava con quelle lezioni private di musica. Una circostanza effettivamente poi riscontrata dagli investigatori della Squadra Mobile di Teramo che, dopo mesi, hanno raccolto prove a carico di un insegnante di musica 62enne il quale dovrà difendersi dall’infamante accusa di violenza sessuale su minori. Secondo quanto riportato dal mattinale della Polizia di Stato l’uomo, con la scusa delle lezioni musicali, avrebbe assunto atteggiamenti espliciti e costretto le alunne a innaturali approcci fisici. Ora, a seguito del provvedimento della giustizia teramana, si trova agli arresti domiciliari in attesa dell’interrogatorio di garanzia. Nel tempo nella tranquilla città di Teramo non si fa che parlare di questa vicenda ritenuta assoluta disgustosa.