Violentatore condannato a quattro anni di reclusione

Alla fine un cittadino italiano 40enne, celibe, operaio, censito in Banca Dati SDI è stato arrestato. I Carabinieri di Catignano hanno eseguito nella giornata di ieri, un provvedimento di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica, presso il Tribunale Ordinario di Pescara - Ufficio Esecuzioni Penali - per violenza sessuale aggravata commessa in un comune del Pescarese nel 2020.

Nella circostanza l’uomo si era reso autore del suddetto gesto nei confronti della figlia dell’ex convivente.

Il provvedimento scaturisce a seguito della conferma della sentenza della Corte di Appello di L’Aquila da parte della Corte Suprema di Cassazione che ne ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso la precedente condanna.

L’arrestato che dovrà scontare anni 4 di reclusione è stato associato presso la Casa Circondariale di Pescara.