Verso l Nuova Pescara, Costantini: “Funzioni diffuse nei territori”

Verso una Nuova Pescara policentrica: funzioni diffuse nei territori*







Oggi si è riunita la prima commissione della costituenda nuova città di

Pescara. Il suo compito è quello di redigere il regolamento per il

funzionamento degli uffici e dei servizi, da sottoporre all'approvazione

dell'assemblea costituente entro i primi giorni di luglio.



Nel corso della seduta abbiamo esaminato lo studio redatto dalla società

incaricata dai tre comuni, che ha definito un dettagliato cronoprogramma

che consente di identificare la tempistica che consentirebbe entro il 31

dicembre del 2026 di chiudere tutti gli adempimenti burocratici alla

nascita della nuova città.



Nel merito, invece, abbiamo esaminato la prima parte del regolamento.



Come testo base abbiamo preso quello di Pescara, perché è il più adatto ad

una città di 200.000 abitanti ed è anche il più aggiornato, all’anno 2025.



Abbiamo quindi preso visione della prima parte relativa all'Organizzazione,

con i suoi primi 13 articoli e siamo stati tutti d'accordo sul fatto che

questa parte debba essere emendata e corretta, aprendo le porte all’ipotesi

di una città policentrica. L'istituzione dei municipi è una scelta che

compete alla commissione statuto, che avrà più tempo a disposizione, ma già

in questo regolamento possiamo creare le condizioni perché possa nascere

una città policentrica.



Per città policentrica abbiamo inteso una città con la dislocazione di

assessorati e di funzioni amministrative primarie anche all'interno dei

territori di Montesilvano e Spoltore.



Sulla base di questa intesa abbiamo chiesto alla direzione generale del

Comune di Pescara di preparare uno o più emendamenti.



Per esaminare il primo di questi emendamenti che interesserà i primi 13

articoli ci siamo già dati appuntamento a venerdì prossimo.