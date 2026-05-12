Ventisettenne arrestato a Montesilvano

Continuano le operazioni antidroga nella "terza città" d'Abruzzo per numero di residenti. Stavolta i carabinieri di Montesilvano hanno arrestato un ventisettenne del posto con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizionamento.

Secondo quanto riferito il blitz è scattato nell'appartamento la scorsa settimana e dopo diversi appostamenti per verificare la natura di un sospetto andirivieni di persone. Con l’ausilio del Nucleo Cinofili di Chieti è stato possibile recuperare e sottoporre a sequestro della sostanza stupefacente di varia natura: 600 grammi marijuana, 300 di hashish e 8 di cocaina, ma anche 2 bilancini di precisione, la somma contante di 360 euro ed un proiettile cal. 9x21.

Alla luce degli incontrovertibili elementi investigativi raccolti dai militari dell’Arma, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva, il ragazzo veniva dichiarato in stato di arresto ed assolte le formalità di rito, veniva associato presso il carcere di Pescara a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

"In attesa delle tappe abruzzesi del Giro d’Italia, oggi festeggiamo con orgoglio la maglia rosa di