19 Ago, 2025
Venerdì inizia il campionato di calcio serie B stagione 2025/2026

Via libera all’incontro di apertura Pescara-Cesena, con limitazione degli spazi della tribuna Majella. Dichiarazione dell’assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli.

“Questa mattina, allo stadio Adriatico ‘Giovanni Cornacchia’ di Pescara, si è riunita la Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, convocata dalla Prefettura su richiesta del Dirigente del settore manutenzione edilizia pubblica del Comune di Pescara, ing. Longo, in vista della partita inaugurale del campionato. Al termine della riunione è stato autorizzato lo svolgimento regolare della partita Pescara – Cesena, valevole per la prima giornata del campionato di Serie B 2025-2026, in programma venerdì 22 agosto alle ore 20:30.
I tecnici del Comune, nell’ambito del sopralluogo eseguito allo Stadio Adriatico, hanno rappresentato l’insorgere di alcune nuove lesioni, riscontrate immediatamente dopo la partita di Coppa Italia del 10 Agosto 2025.
A seguito delle verifiche tecniche effettuate in loco, la commissione ha ritenuto, in via precauzionale, di disporre l’apertura e l’utilizzabilità solo di una parte della tribuna Majella al fine di garantire la sicurezza del pubblico e degli utilizzatori dello Stadio. In questa tribuna restano comunque accessibili e fruibili circa duemila posti. La commissione ha inoltre preso atto dei diversi interventi eseguiti nei mesi scorsi dal Comune in ambito di sicurezza antincendio e impiantistica e strutturale.
Alla riunione di oggi hanno preso parte anche il sindaco Carlo Masci, i rappresentanti della Prefettura, della Questura, della Asl, dei Vigili del Fuoco, del Genio Civile, della Pescara Calcio e i tecnici del Comune di Pescara.
Una volta rilevate le lesioni, l’intervento dell’Amministrazione è stato immediato e decisivo e ora ci impegniamo a porre in atto, con ogni urgenza, un preciso e dettagliato piano di monitoraggio, anche al fine di valutare le effettive cause che hanno determinato l’insorgere delle lesioni emerse in questi ultimi giorni”.
