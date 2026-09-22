Vasto, viola le misure cautelari e mette a soqquadro la casa dei genitori: arrestato

Un vastese di 28 anni è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Vasto. Il giovane ha violato le misure cautelari di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai genitori.

Secondo quanto ricostruito, il 28enne è giunto nell’abitazione di famiglia per l’ennesima richiesta di denaro. In seguito al rifiuto della coppia, ha dato in escandescenze, danneggiando mobili e suppellettili.

Non era la prima volta: da tempo il giovane, tossicodipendente, continuava a vessare i genitori con richieste di denaro e, quando queste venivano respinte, li offendeva e li minacciava.

L’intervento tempestivo della Squadra Volante ha evitato ulteriori conseguenze. Su disposizione del Sostituto Procuratore, il 28enne è stato trasferito in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.