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Vasto, viola le misure cautelari e mette a soqquadro la casa dei genitori: arrestato

Il giovane, tossicodipendente, si è presentato per l’ennesima richiesta di denaro. Dopo il rifiuto ha danneggiato mobili e suppellettili e ha minacciato i familiari. Ora é in carcere

Vasto, viola le misure cautelari e mette a soqquadro la casa dei genitori: arrestato

Un vastese di 28 anni è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Vasto. Il giovane ha violato le misure cautelari di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai genitori.

Secondo quanto ricostruito, il 28enne è giunto nell’abitazione di famiglia per l’ennesima richiesta di denaro. In seguito al rifiuto della coppia, ha dato in escandescenze, danneggiando mobili e suppellettili.

Non era la prima volta: da tempo il giovane, tossicodipendente, continuava a vessare i genitori con richieste di denaro e, quando queste venivano respinte, li offendeva e li minacciava.

L’intervento tempestivo della Squadra Volante ha evitato ulteriori conseguenze. Su disposizione del Sostituto Procuratore, il 28enne è stato trasferito in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.

Tags: Vasto arrestato Genitori Tossicodipendente Ultime notizie

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