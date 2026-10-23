Frase del giorno

23 Ott, 2026
  1. Home
  2. Lavoro
  3. Un milione di euro per il futuro del saper fare abruzzese

Un milione di euro per il futuro del saper fare abruzzese

Maestri artigiani, Botteghe-Scuola e nuovi percorsi formativi: la Regione investe sul ricambio generazionale e trasforma gli antichi mestieri in opportunità professionali per i giovani

Un milione di euro per il futuro del saper fare abruzzese

Un milione di euro per tutelare e rilanciare il patrimonio artigianale abruzzese, valorizzare le competenze dei maestri artigiani e trasformare gli antichi mestieri in nuove opportunità professionali per i giovani. È questo l'obiettivo del provvedimento approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca, che disciplina il riconoscimento del titolo di Maestro artigiano, delle Botteghe-Scuola e del relativo percorso formativo degli allievi.

"Con questo intervento vogliamo dare un futuro al saper fare abruzzese - dichiara l'assessore Magnacca -. L'artigianato rappresenta una delle espressioni più autentiche della nostra identità produttiva, ma anche una straordinaria risorsa economica e occupazionale. Il nostro obiettivo è fare in modo che le competenze, l'esperienza e la passione dei nostri maestri artigiani non vadano disperse, ma diventino un patrimonio da trasmettere alle nuove generazioni".

Il progetto punta a costruire un collegamento concreto tra formazione e mondo del lavoro. Attraverso il riconoscimento dei Maestri artigiani e delle Botteghe-Scuola, i laboratori artigianali potranno diventare luoghi di apprendimento e trasmissione delle competenze, nei quali i giovani potranno acquisire conoscenze e abilità direttamente da professionisti di comprovata esperienza. Un ruolo operativo nell'attuazione dell'intervento è affidato a FIRA, la Finanziaria Regionale Abruzzese, chiamata a supportare la Regione nella gestione delle attività previste dal progetto, in raccordo con le strutture regionali competenti.

"Abbiamo voluto costruire un intervento concreto, capace di tradurre gli indirizzi della Regione in opportunità reali per il territorio - sottolinea Magnacca -. Il coinvolgimento di FIRA risponde alla volontà di assicurare un supporto operativo qualificato nell'attuazione delle misure, valorizzando le competenze della nostra società regionale".

Particolare attenzione è rivolta al ricambio generazionale, una delle sfide più importanti per il comparto artigiano, dove numerose professionalità rischiano di scomparire per la difficoltà di trasmettere conoscenze e tecniche di lavorazione.

"Non vogliamo limitarci a conservare i mestieri della tradizione: vogliamo renderli protagonisti dell'economia di domani - prosegue l'assessore -. Le Botteghe-Scuola rappresentano un ponte tra esperienza e innovazione, tra chi ha costruito con il proprio lavoro l'identità produttiva dell'Abruzzo e chi può raccoglierne l'eredità, trasformandola in nuove imprese e nuova occupazione".

Gli uffici regionali provvederanno ai successivi adempimenti attuativi, tra cui l'approvazione degli avvisi e della modulistica necessari all'avvio dell'intervento.

"Investire nell'artigianato significa investire nel futuro dell'Abruzzo - conclude Magnacca -. Vogliamo una regione in cui i giovani possano trovare nel lavoro artigiano non soltanto una tradizione da custodire, ma una concreta prospettiva di realizzazione professionale e imprenditoriale. Perché il nostro saper fare non è soltanto memoria del passato: è una risorsa strategica per costruire il futuro".

Tags: Artigiani Abruzzo Botteghe Magnacca Fondi Finanziamento Fira Opportunità

Vedi anche

Confermata la governance alla guida di FIRA
Politica

Confermata la governance alla guida di FIRA

11 Giu, 2026
‘Splash’ Naiadi. D’Ignazio (Fira): “Non siamo qui per fare cassa”
Infrastrutture

‘Splash’ Naiadi. D’Ignazio (Fira): “Non siamo qui per fare cassa”

06 Ott, 2025
Finanziamento al terrorismo in Abruzzo. Perquisizioni in corso su simpatizzanti Al-Nusra
Cronaca

Finanziamento al terrorismo in Abruzzo. Perquisizioni in corso su simpatizzanti Al-Nusra

22 Mar, 2019
L'artigianato e le micro e piccole imprese sono il "grande malato" dell'economia abruzzese
Economia

L'artigianato e le micro e piccole imprese sono il "grande malato" dell'economia abruzzese

23 Dic, 2016
Con le “Botteghe di mestiere" borse da 600 euro mensili per giovani dai 18 ai 35 anni
Lavoro

Con le “Botteghe di mestiere" borse da 600 euro mensili per giovani dai 18 ai 35 anni

17 Giu, 2016
Altre 'grane' in arrivo per l'Aeroporto d'Abruzzo. Aiuto (M5S) annuncia battaglia a Bruxelles
Infrastrutture

Altre 'grane' in arrivo per l'Aeroporto d'Abruzzo. Aiuto (M5S) annuncia battaglia a Bruxelles

03 Giu, 2016
Opportunità di lavoro nei Beni Culturali e autoimprenditorialità
Lavoro

Opportunità di lavoro nei Beni Culturali e autoimprenditorialità

26 Ott, 2015
Alberghi belli con la Fira
Attualità

Alberghi belli con la Fira

14 Mar, 2012
Fas, il problema è spendere
Economia

Fas, il problema è spendere

21 Feb, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661